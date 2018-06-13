Ким Чен Ын счел убедительными обещания Трампа, заявил Лавров

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын, судя по всему, счел убедительными обещания президента США Дональда Трампа предоставить КНДР гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию.

"Важно, что по итогам встречи с Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын счел, видимо, убедительными заверения в том, что в конечном итоге этого всего процесса Северная Корея получит гарантии безопасности, отметив при этом, что процессы, о которых идет речь – денуклеаризация, гарантии безопасности – должны быть синхронизированными и поступательными", — заявил Лавров.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ына, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР.