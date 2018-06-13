Москва будет добиваться от НАТО уважения договоренностей, заявил Лавров

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит добиваться от НАТО уважения договоренностей о недопустимости разделительных линий и обеспечения безопасности одних стран за счет других.

Лавров на пресс-подходе по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Котзиасом сообщил, что рассказал тому о российской оценке происходящего в военно-политической сфере в Европе, прежде всего, "наращивания военной активности США и НАТО вблизи российских границ".

"Мы будем продолжать добиваться от наших коллег в рамках НАТО уважения всех тех договоренностей, которые были провозглашены на высшем политическом уровне о недопустимости разделительных линий и о необходимости обеспечивать неделимость безопасности, когда никто свою безопасность за счет других не должен укреплять", — сказал Лавров.