Иран готов оказать содействие в связи с захватом заложников в Париже

Французская полиция с собакой на улице, где человек взял людей в заложники в бизнесе-центре в Париже, Франция. 12 июня 2018

Французская полиция с собакой на улице, где человек взял людей в заложники в бизнесе-центре в Париже, Франция. 12 июня 2018

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Иран готов оказать помощь Франции в связи с инцидентом с захватом заложников в Париже, сообщил представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.

"Учитывая важность человеческих жизней и гуманитарные аспекты вопроса, посольство Ирана в Париже готово помочь и сотрудничать с правительством Франции, если правительство и полиция Франции сделают запрос", — сообщил Касеми.

Во вторник злоумышленник захватил заложников и заперся с ними в здании в Х округе Парижа. Он заявлял, что имеет при себе взрывное устройство, однако после штурма оно не было обнаружено. Также мужчина требовал связать его с посольством Ирана. Затем его требования были путаными: он упоминал несколько громких криминальных происшествий последнего времени, террористическую атаку 11 сентября и нападение на еврейскую школу в Тулузе в 2012 году.

Полицейский спецназ предпринял штурм, все заложники были освобождены, их жизни ничто не угрожает.