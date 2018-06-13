Иран готов оказать содействие в связи с захватом заложников в Париже

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Иран готов оказать помощь Франции в связи с инцидентом с захватом заложников в Париже, сообщил представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.
Во вторник злоумышленник захватил заложников и заперся с ними в здании в Х округе Парижа. Он заявлял, что имеет при себе взрывное устройство, однако после штурма оно не было обнаружено. Также мужчина требовал связать его с посольством Ирана. Затем его требования были путаными: он упоминал несколько громких криминальных происшествий последнего времени, террористическую атаку 11 сентября и нападение на еврейскую школу в Тулузе в 2012 году.
Полицейский спецназ предпринял штурм, все заложники были освобождены, их жизни ничто не угрожает.