Власти Индии и США обсудят тарифы на сталь и алюминий

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июн — РИА Новости. Представители индийских властей в ближайшие дни посетят США, где обсудят с американскими коллегами вопросы торговых отношений Нью-Дели и Вашингтона, в том числе дополнительные таможенные пошлины США на алюминий и сталь, заявил министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху.

По словам Прабху, Индия направит в США группу своих чиновников, которые, как ожидается, "проработают детали и дадут старт проведению всеобъемлющего диалога по всем аспектам торговых и экономических отношений двух стран".

"Эта команда отправится (в США) в течение нескольких дней", — сообщил Прабху группе журналистов по итогам своего двухдневного визита в Соединенные Штаты. " Мы будем работать вместе над расширением двусторонней торговли", — подтвердил глава индийского ведомства. Слова министра приводит газета Business Standard.

Прабху подтвердил, что в повестке предстоящих переговоров представителей властей Индии и США числится обсуждение "существующих проблем, в том числе связанных с таможенными пошлинами".

В марте стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. В отношении ЕС, Мексики и Канады данное решение было введено в действие с 1 июня.

Ранее Прабху заявил в интервью РИА Новости, что протекционизм и политика санкций не приносят желаемых результатов и неблагоприятно сказываются на глобальной экономике. По мнению министра, такого рода односторонние действия наносят ущерб большинству развивающихся и наименее развитых стран, поскольку подрывают многостороннюю систему торговли, а в особенности — деятельность ВТО, которая "обеспечивает справедливость и честность для всех своих членов".