Песков иронично ответил на вопрос о встречах посла со "спонсором Brexit"

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков иронично ответил на вопрос о встречах посла России в Лондоне Александр Яковенко с так называемым "главным спонсором Brexit" бизнесменом Арроном Бэнксом.

"Я просто не знаю, что такое "главный спонсор Brexit". Brexit устроил один бизнесмен в Великобритании? Это новая информация, нам предстоит ее проанализировать, мы этого не знали", — сказал Песков.

В минувшее воскресенье в Sunday Times вышла статья, в которой основатель и главный спонсор кампании за Brexit Leave.EU Аррон Бэнкс в очередной раз обвинялся в связях с Россией. В ней, в частности, говорится, что он трижды встречался с Яковенко, тогда как раньше говорил лишь об одном обеде. Бэнкс в ответ заявил, что обсуждал с послом Brexit, но предположения о том, что он получал от России деньги, назвал "непристойной чушью".

"Дело в том, что с российским послом в Лондоне и с британским послом здесь встречаются десятки и сотни бизнесменов в течение года. Поэтому я просто не знаю про этого бизнесмена и не знаю, в чем суть этих сообщений", — ответил Песков на вопрос о встречах Бэнкса с послом РФ.

Во вторник на слушаниях Бэнкс подтвердил, что провел несколько встреч с представителями Cambridge Analytica, но эти встречи ни на что не повлияли. Также он сообщил, что в его встречах с российским послом в Лондоне ничего предосудительного нет. Директор по коммуникациям Leave.EU Энди Уигмор, в свою очередь, заявил, что единственная информация, которую он передал российскому послу, — это контакт команды новоизбранного президента США Дональда Трампа.