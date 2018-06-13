МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Весь переговорный процесс с КНДР рухнет, если США будут тянуть одеяло на себя, роль России и Китая в этом вопросе ведущая, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев
По словам Косачева, прошедшего саммита не было бы, если бы не участие РФ и Китая, так как в обоих случаях лидер КНДР провел переговоры с Москвой и Пекином; в последующем этапе урегулирования ситуации на корейском полуострове должны подключиться и другие стороны.
"Здесь "шестерка" будет иметь ключевое значение, в том числе, для того, чтобы давить на США, давить на КНДР, и добиваться того, чтобы стороны выполняли достигнутые договоренности… Однозначно, роль (РФ и Китая в переговорном процессе — ред.) ведущая", — заявил Косачев в среду в эфире "Россия 24".
"Если США попытаются дальше тянуть одеяло на себя, весь переговорный процесс совершенно точно рухнет", — считает он.
Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура мост. По итогам встречи президент США Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.