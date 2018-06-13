США нельзя тянуть одеяло на себя в переговорах с КНДР, заявил Косачев

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Весь переговорный процесс с КНДР рухнет, если США будут тянуть одеяло на себя, роль России и Китая в этом вопросе ведущая, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ына, состоялся 12 июня в Сингапуре.

По словам Косачева, прошедшего саммита не было бы, если бы не участие РФ и Китая, так как в обоих случаях лидер КНДР провел переговоры с Москвой и Пекином; в последующем этапе урегулирования ситуации на корейском полуострове должны подключиться и другие стороны.

"Здесь "шестерка" будет иметь ключевое значение, в том числе, для того, чтобы давить на США, давить на КНДР, и добиваться того, чтобы стороны выполняли достигнутые договоренности… Однозначно, роль (РФ и Китая в переговорном процессе — ред.) ведущая", — заявил Косачев в среду в эфире "Россия 24".

Косачев добавил, что "в дальнейшем эта роль будет также востребована".

"Если США попытаются дальше тянуть одеяло на себя, весь переговорный процесс совершенно точно рухнет", — считает он.

Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура мост. По итогам встречи президент США Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.