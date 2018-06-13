Израильские военные задержали палестинца, подозреваемого в убийстве солдата

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн — РИА Новости. Палестинец, подозреваемый в убийстве израильского военнослужащего, задержан на Западном берегу реки Иордан, сообщила в среду Общая служба безопасности Израиля.

По версии следствия, житель лагеря беженцев аль-Амари 24 мая сбросил мраморную плиту на бойца спецподразделения, который участвовал в операции по задержанию предполагаемых террористов.

"Общая служба безопасности во взаимодействии с Армией обороны Израиля задержала Ислама Юсуфа Хамида, 32-летнего жителя лагеря беженцев аль-Амари в городе Рамаллахе, после того, как разведданные указали на него как на подозреваемого… в смерти старшего сержанта Ронена Любарского. Следственные действия подтвердили, что Хамид действительно сбросил мраморную плиту с близлежащего здания", — говорится в сообщении антитеррористической спецслужбы.

По ее данным, Хамид принадлежит к семье сторонников исламистского движения ХАМАС, а его братья участвовали в терактах, которые привели к гибели израильтян.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал задержанного террористом и пообещал, что он будет "жестоко наказан".

"Никто не неприкосновенен, и ни один гнусный террорист не скроется от сил безопасности. Я еще раз выражаю свои соболезнования дорогим членам семьи Любарски. Террорист будет жестоко наказан", — написал он в микроблоге Twitter.