СМИ сообщили о возможной гибели брата лидера йеменских хуситов при бомбежке

ДОХА, 13 июн — РИА Новости. Брат лидера йеменских мятежников-хуситов Абдель Малика Хуси и еще 16 представителей руководства движения могли погибнуть, когда самолеты арабской коалиции нанесли удар по месту их встречи в городе-порте Ходейда на западе Йемена, сообщил в среду саудовский новостной портал "Хабар аджиль".

В среду войска на стороне президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади при поддержке авиации арабской коалиции после многомесячной подготовки начали наступление на Ходейду, которая имеет стратегически важное положение как порт на Красном море.

Арабская коалиция и армейское командование пока не комментировали информацию о гибели брата лидера хуситов, не было подтверждения и от мятежников.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.