СМИ сообщили о возможной гибели брата лидера йеменских хуситов при бомбежке

ДОХА, 13 июн — РИА Новости. Брат лидера йеменских мятежников-хуситов Абдель Малика Хуси и еще 16 представителей руководства движения могли погибнуть, когда самолеты арабской коалиции нанесли удар по месту их встречи в городе-порте Ходейда на западе Йемена, сообщил в среду саудовский новостной портал "Хабар аджиль".
Арабская коалиция и армейское командование пока не комментировали информацию о гибели брата лидера хуситов, не было подтверждения и от мятежников.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.