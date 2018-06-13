Подгруппа по безопасности в Донбассе начала работу в Минске

ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Заседание подгруппы по безопасности в Донбассе началось в Минске, сообщил в среду полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в столице Белоруссии, исполняющий обязанности главы МИД ЛНР Владислав Дейнего.

В среду в Минске запланированы встречи контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее тематических подгрупп.

"Рабочая группа по вопросам безопасности приступила к работе", — приводит слова Дейнего Луганский информационный центр.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.