США и КНДР могли достичь более конкретной дорожной карты, заявил эксперт

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Президент США и лидер КНДР Ким Чен Ын помимо опубликованного совместного заявления могли достигнуть более конкретной дорожной карты по отказу Пхеньяна от обладания ядерным оружием, однако ее реализация будет зависеть от конгресса США, считает политолог исследовательской ассоциации Чахар Цао Синь.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ына, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура мост. По итогам встречи президент США Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

"Судя по заявлению Трампа на пресс-конференции, США и КНДР, вероятно, распланировали более конкретную дорожную карту отказа КНДР от обладания ядерным оружием, иначе бы Трамп так уверенно не говорил, что процесс денуклеаризации начнется очень скоро", — сказал в беседе с РИА Новости Цао Синь.

Эксперт отметил, что совместное заявление двух лидеров – соглашение о намерениях, в котором нет конкретного временного графика и дорожной карты. "Это говорит о том, что Трамп в полной мере учитывал настроения разных групп по интересам внутри КНДР. Это особенно отражается в совместном заявлении. Пункт об отказе от обладания ядерным оружием помещен в третью статью, и отнюдь не выглядит таким важным. Цель подобных действий – учесть обеспокоенность КНДР за свою безопасность", — считает политолог.

По мнению эксперта, если эта дорожная карта Трампа получит одобрение международного сообщества, то в процессе денуклеаризации Корейского полуострова действительно может появиться прогресс. При этом аналитик подчеркнул, что конгресс США будет играть ключевую роль в этом процессе.

"Если конгресс США не одобрит это заявление, то очень сложно будет продвинуть процесс официального прекращения Корейской войны и установления дипломатических отношений между КНДР и США, а самым сложным будет рассеять опасения КНДР за свою безопасность", — полагает эксперт. По его словам, если Трампу не удастся убедить конгресс поддержать предложенный им план отказа КНДР от обладания ядерным оружием, то весьма вероятно, что Вашингтон и Пхеньян вернутся на старый путь взаимных обвинений.

"Кроме того, внутри КНДР есть очень большая тревога относительно отказа от ядерного оружия. Именно поэтому Трампу и Ким Чен Ыну нужно проделать "домашнюю работу", поддерживать больше взаимных контактов, все это может стать очень важным фактором в реализации дорожной карты", — резюмировал аналитик.