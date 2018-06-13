США и КНДР могли достичь более конкретной дорожной карты, заявил эксперт

ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Президент США и лидер КНДР Ким Чен Ын помимо опубликованного совместного заявления могли достигнуть более конкретной дорожной карты по отказу Пхеньяна от обладания ядерным оружием, однако ее реализация будет зависеть от конгресса США, считает политолог исследовательской ассоциации Чахар Цао Синь.
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ына, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура мост. По итогам встречи президент США Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.
"Судя по заявлению Трампа на пресс-конференции, США и КНДР, вероятно, распланировали более конкретную дорожную карту отказа КНДР от обладания ядерным оружием, иначе бы Трамп так уверенно не говорил, что процесс денуклеаризации начнется очень скоро", — сказал в беседе с РИА Новости Цао Синь.
Эксперт отметил, что совместное заявление двух лидеров – соглашение о намерениях, в котором нет конкретного временного графика и дорожной карты. "Это говорит о том, что Трамп в полной мере учитывал настроения разных групп по интересам внутри КНДР. Это особенно отражается в совместном заявлении. Пункт об отказе от обладания ядерным оружием помещен в третью статью, и отнюдь не выглядит таким важным. Цель подобных действий – учесть обеспокоенность КНДР за свою безопасность", — считает политолог.
По мнению эксперта, если эта дорожная карта Трампа получит одобрение международного сообщества, то в процессе денуклеаризации Корейского полуострова действительно может появиться прогресс. При этом аналитик подчеркнул, что конгресс США будет играть ключевую роль в этом процессе.
"Если конгресс США не одобрит это заявление, то очень сложно будет продвинуть процесс официального прекращения Корейской войны и установления дипломатических отношений между КНДР и США, а самым сложным будет рассеять опасения КНДР за свою безопасность", — полагает эксперт. По его словам, если Трампу не удастся убедить конгресс поддержать предложенный им план отказа КНДР от обладания ядерным оружием, то весьма вероятно, что Вашингтон и Пхеньян вернутся на старый путь взаимных обвинений.
"Кроме того, внутри КНДР есть очень большая тревога относительно отказа от ядерного оружия. Именно поэтому Трампу и Ким Чен Ыну нужно проделать "домашнюю работу", поддерживать больше взаимных контактов, все это может стать очень важным фактором в реализации дорожной карты", — резюмировал аналитик.
Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в отеле "Капелла" на острове Сентоса, отделенном от остальной части Сингапура мостом.
По итогам встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ.
Трампу и Ким Чен Ыну на стол были положены авторучки, по одной каждому. Перед началом церемонии сотрудник окружения Ким Чен Ына протер в белых перчатках ручку, которая предназначалась для лидера КНДР.
В итоге лидер КНДР Ким Чен Ын подписал итоговый документ не маркером, предложенным американской стороной, а перьевой ручкой, которую ему подала сестра.
На фоне стола для подписания были выставлены флаги КНДР и США, которые имеют одинаковые цвета — синий, красный и белый.
Во время церемонии северокорейский лидер назвал подписанный документ историческим. По словам Ким Чен Ына, его подписание "возвещает о новом старте".
В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что гордится результатами саммита. Он выразил уверенность, что после саммита отношения США с КНДР будут "совсем другими".
Из подписанного соглашения следует, что Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
"Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын осуществили подробный, глубокий и искренний обмен взглядами на вопросы, связанные с установлением новых отношений США — КНДР и строительством продолжительного и жесткого мирного режима на Корейском полуострове", — говорится в подписанном документе, который президент Дональд Трамп показал журналистам.
Первый из четырех пунктов заявления гласит: "Соединенные Штаты и КНДР обязываются установить новые отношения между США и КНДР в соответствии со стремлением народов двух стран к миру и процветанию".
"Соединенные Штаты и КНДР объединят усилия в строительстве долговременного и жесткого режима мира на Корейском полуострове", — гласит второй пункт.
Процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро", заявил Дональд Трамп по итогам саммита.
Президент США Дональд Трамп с подписанным совместно с лидером КНДР Ким Чен Ыном документом по итогам встречи в Сингапуре.
Также американский президент заявил, что готов пригласить северокорейского лидера в Белый дом.