Лавров обсудит с главой МИД Греции торгово-экономические отношения

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудит с коллегой из Греции Никосом Котзиасом торгово-экономическую сферу отношений Москвы и Афин.
После переговоров с Лавровым Котзиас посетит Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, где пройдет церемония присуждения ему почетной степени доктора.
Во время визита в Москву Котзиас также встретится с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также представителями основных аналитических центров, добавили в греческом министерстве.