Лавров обсудит с главой МИД Греции торгово-экономические отношения

Сергей Лавров во время встречи в Москве. Архивное фото

Сергей Лавров во время встречи в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудит с коллегой из Греции Никосом Котзиасом торгово-экономическую сферу отношений Москвы и Афин.

"Я рассчитываю, что мы обсудим и торгово-экономическую составляющую наших отношений, и, конечно же, гуманитарную сферу", — сказал он перед началом переговоров с главой МИД Греции.

После переговоров с Лавровым Котзиас посетит Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, где пройдет церемония присуждения ему почетной степени доктора.

Во время визита в Москву Котзиас также встретится с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также представителями основных аналитических центров, добавили в греческом министерстве.