Решение о возможности вступления Македонии в ЕС примут на июньском саммите

БРЮССЕЛЬ, 13 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Лидеры 28 стран-членов Евросоюза на встрече 28-29 июня в Брюсселе, как ожидается, примут политическое решение о готовности к началу переговоров о вступлении в ЕС Республики Северная Македония, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев сообщил о достижении с премьер-министром Греции Ципрасом решения в 25-летнем споре между Афинами и Скопье о названии бывшей югославской республики.

По словам Заева, в повсеместном употреблении с переводом на другие языки страна будет называться Республика Северная Македония, после того как правительства двух стран подпишут договор, который ратифицируют парламенты и переименование осенью утвердят македонские граждане на референдуме. Он также уточнил, что потребуется внести поправки в конституцию страны.

"Ожидается, что Европейский совет примет политическое решение о готовности к запуску переговоров о вступлении в ЕС Республики Северная Македония", — сказал собеседник РИА Новости.

Евросоюз предоставил ранее статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. В феврале 2016 года официальную заявку на присоединение к ЕС подала Босния и Герцеговина. Косово, признанное 23 из 28 членов ЕС, также претендует на членство в сообществе.