БЕЛГРАД, 13 июн – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко попросил сербского коллегу Александра Вучича призвать сербских политиков не проводить "антиукраинскую кампанию", сообщила пресс-служба Вучича.

Вучич и Порошенко во вторник вместе с президентами Турции Реджепом Эрдоганом и Азербайджана Ильхамом Алиевым в турецкой провинции Эскишехир участвовали в открытии Трансанатолийского газопровода (TANAP), который будет транспортировать природный газ из Азербайджана в Турцию, а оттуда в Европу.

"Украина уважает и будет уважать территориальную целостность Сербии, заявил президент Порошенко и попросил президента Вучича использовать свой авторитет и призвать политиков Сербии не проводить антиукраинскую кампанию", — сообщила пресс-служба Вучича.

В свою очередь сербский лидер поблагодарил Порошенко за принципиальную позицию Киева по непризнанию самопровозглашенной республики Косово и отметил, что "Сербия уважает территориальную целостность Украины".

Вучич добавил, что экономическое сотрудничество двух стран ниже своего потенциала и подчеркнул необходимость дальнейшей работы над двусторонним соглашением о свободной торговле между Сербией и Украиной.