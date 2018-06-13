Силовики девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (150)

ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, ранения получили два мирных жителя, сообщил журналистам в среду представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о шести нарушениях перемирия.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – девять раз… ранения получили два мирных жителя", — заявил представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, силовики выпустили 35 мин и снарядов по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа и стрелковое оружие.

"Мариупольское направление: гаубицы 122 миллиметра – шесть снарядов; минометы 120 миллиметров – 29 мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 120 единиц",- сказал представитель ДНР в СЦКК.