Войска президента Хади в Йемене отбили у хуситов ряд районов города Ходейда

ДОХА, 13 июн — РИА Новости. Войска на стороне президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади в среду захватили первые районы в городе-порте Ходейда на Красном море, на который они рано утром начали наступление с западного побережья при поддержке авиации арабской коалиции во главе с Саудовской Аравии, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление правительственной армии.

Согласно сообщению, войска Хади заняли район ан-Нахиля на юге Ходейды при интенсивной бомбежке с воздуха со стороны коалиции, которая нанесла, в частности, удары по месту дислокации военных кораблей.

Ранее правительство Йемена выпустило заявление, в котором сообщило о начале операции "Золотая победа" по "восстановлению законной власти на всей земле Йемена после использования всех мирных и политических средств, чтобы добиться выхода хуситов из Ходейды, которые превратили порт в коридор для разрушений, ввозя через него иранское оружие убивать йеменцев".

Ранее официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке заявил, что штурм Ходейды и ее длительная осада могут привести к серьезным гуманитарным проблемам для 250 тысяч человек, в том числе к их гибели.

Ходейда, по заявлениям сторонников йеменского правительства и арабской коалиции, является основным источником поставок оружия повстанцам из движения "Ансар Алла" (хуситам). Вблизи располагается также важный для мирового судоходства Баб-эль-Мандебский пролив. В последние дни ситуация вокруг порта стала напряженной.