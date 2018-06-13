При взрыве на востоке Афганистана погиб ребенок

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Один ребенок погиб и еще несколько получили ранения в результате взрыва на рынке административного центра провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных чиновников.

По данным телеканала, инцидент произошел в среду утром в городе Джелалабад. Как сообщил представитель губернатора провинции, взрывное устройство было установлено рядом с одним из магазинов, расположенном на оживленном рынке.

Сообщается, что в результате взрыва ранения получили семь человек, среди которых четверо детей. Все они были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

По данным телеканала, к настоящему моменту ни одна из действующих на территории страны группировок пока не взяла ответственность за взрыв.

Ранее сообщалось, что движение "Талибан"* вслед за правительством Афганистана заявило о перемирии на три дня по случаю исламского праздника Ураза-Байрам.

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о временном перемирии с талибами* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня.

*Террористическая организация, запрещенная в России