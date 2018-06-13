Президент Армении отправился в Нагорно-Карабахскую республику

ЕРЕВАН, 13 июн – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян отправился в среду с визитом в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР), сообщили в пресс-службе главы государства.

"Саркисян по приглашению президента Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) отправился сегодня утром в Арцах", — говорится в сообщении, размещенном на президентском сайте. Другие подробности не приводятся.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>