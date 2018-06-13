МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Спецпрокурор США Роберт Мюллер во вторник обнародовал новые доказательства, указывающие на лоббистскую деятельность в США экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта от имени бывшего президента Украины Виктора Януковича, пишет газета Politico.

Как сообщает издание, команда Мюллера представила в суд два документа от 2013 года, в которых подобно описывается участие Манафорта в попытках оказать влияние на дебаты в конгрессе и американской прессе по поводу тюремного заключения политического оппонента Януковича Юлии Тимошенко.

Ранее газета Guardian сообщила, что Манафорт инициировал "тайные операции" в СМИ, включавшие размещение статей в различных американских газетах, в числе которых Wall Street Journal, для улучшения репутации Януковича в США и дискредитации деятельности оппонентов тогдашнего президента Украины.

Как пишет Politico, судебный процесс по делу Манафорта должен начаться в сентябре. В ходе него будет, в том числе, рассмотрено обвинение о нарушении американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA) из-за отсутствия регистрации его лоббистской кампании.

Ранее спецпрокурор предъявил Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу обвинения в незарегистрированной работе лоббистом от лица Украины, уклонении от налогов и отмывании денег. По данным следствия, эти преступления Манафорт совершил еще до того, как стал на время главой предвыборного штаба Трампа в 2016 году.

Расследование против Манафорта является частью расследования о так называемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году. Адвокаты Манафорта указывают на то, что этот иск никак не связан с Россией и что Мюллер не смог предоставить никаких свидетельств в пользу того, что их подзащитный каким-то образом общался с какими-либо российскими представителями.