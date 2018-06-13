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Трамп не хочет проводить учения, пока переговоры с КНДР продолжаются

Сюжет:
Саммит США и КНДР (324)
04:5013.06.2018
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© REUTERS / The Straits Times / Kevin LimПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. 12 июня 2018Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. 12 июня 2018
© REUTERS / The Straits Times / Kevin Lim

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет проводить военные учения, пока переговоры с КНДР продолжаются.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, посвещенной итогам саммита в Сингапуре. 12 июня 2018
© REUTERS / Jonathan Ernst
Трамп заявил о намерении снять санкции с КНДР

"Мы не будем больше играть в военные игры, пока ведем договоры в обстановке доверия", — сказал Трамп в интервью Fox News. Он посетовал на большую стоимость учений и, в частности, сообщил, что в огромные деньги обходятся полеты стратегических бомбардировщиков с базы на Гуаме в Тихом океане в регион КНДР. "Не хочу говорить вам стоимость, но это большие деньги", — сказал Трамп.

Ранее Трамп уже говорил о возможности прекращения учений в регионе, на что Пентагон ответил, что пока что никакие учения не отменял, в том числе и совместные с Южной Кореей.

На высшем уровне: встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
© AP Photo / Evan VucciВстреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в отеле "Капелла" на острове Сентоса, отделенном от остальной части Сингапура мостом.Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в отеле "Капелла" на острове Сентоса, отделенном от остальной части Сингапура мостом.
© REUTERS / Anthony Wallace, poolПо итогам встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ.Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре. 12 июня 2018
© REUTERS / Anthony Wallace, pool
По итогам встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ.
© REUTERS / YONHAPТрампу и Ким Чен Ыну на стол были положены авторучки, по одной каждому. Перед началом церемонии сотрудник окружения Ким Чен Ына протер в белых перчатках ручку, которая предназначалась для лидера КНДР.Трансляция встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в магазине электроники в Сеуле, Южная Корея. 12 июня 2018
© REUTERS / YONHAP
Трампу и Ким Чен Ыну на стол были положены авторучки, по одной каждому. Перед началом церемонии сотрудник окружения Ким Чен Ына протер в белых перчатках ручку, которая предназначалась для лидера КНДР.
© AP Photo / Saul LoebВ итоге лидер КНДР Ким Чен Ын подписал итоговый документ не маркером, предложенным американской стороной, а перьевой ручкой, которую ему подала сестра.Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AP Photo / Saul Loeb
В итоге лидер КНДР Ким Чен Ын подписал итоговый документ не маркером, предложенным американской стороной, а перьевой ручкой, которую ему подала сестра.
© AFP 2018 / Saul LoebНа фоне стола для подписания были выставлены флаги КНДР и США, которые имеют одинаковые цвета — синий, красный и белый.Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре. 12 июня 2018
© AFP 2018 / Saul Loeb
На фоне стола для подписания были выставлены флаги КНДР и США, которые имеют одинаковые цвета — синий, красный и белый.
© AP Photo / Evan VucciВо время церемонии северокорейский лидер назвал подписанный документ историческим. По словам Ким Чен Ына, его подписание "возвещает о новом старте".Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре. 12 июня 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Во время церемонии северокорейский лидер назвал подписанный документ историческим. По словам Ким Чен Ына, его подписание "возвещает о новом старте".
© AFP 2018 / Ed JonesВ свою очередь, Дональд Трамп заявил, что гордится результатами саммита. Он выразил уверенность, что после саммита отношения США с КНДР будут "совсем другими".Жители Пхеньяна читают свежие выпуски газет, посвященные встречи лидеров КНДР и США. 12 июня 2018
© AFP 2018 / Ed Jones
В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что гордится результатами саммита. Он выразил уверенность, что после саммита отношения США с КНДР будут "совсем другими".
© REUTERS / The Straits Times / Kevin LimИз подписанного соглашения следует, что Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на балконе отеля Капелла в Сингапуре. 12 июня 2018
© REUTERS / The Straits Times / Kevin Lim
Из подписанного соглашения следует, что Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
© REUTERS / The Straits Times / Kevin Lim"Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын осуществили подробный, глубокий и искренний обмен взглядами на вопросы, связанные с установлением новых отношений США — КНДР и строительством продолжительного и жесткого мирного режима на Корейском полуострове", — говорится в подписанном документе, который президент Дональд Трамп показал журналистам.Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. 12 июня 2018
© REUTERS / The Straits Times / Kevin Lim
"Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын осуществили подробный, глубокий и искренний обмен взглядами на вопросы, связанные с установлением новых отношений США — КНДР и строительством продолжительного и жесткого мирного режима на Корейском полуострове", — говорится в подписанном документе, который президент Дональд Трамп показал журналистам.
© REUTERS / Mike BlakeПервый из четырех пунктов заявления гласит: "Соединенные Штаты и КНДР обязываются установить новые отношения между США и КНДР в соответствии со стремлением народов двух стран к миру и процветанию".Трансляция встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в торговом центре в Лос-Анджелесе, США. 12 июня 2018
© REUTERS / Mike Blake
Первый из четырех пунктов заявления гласит: "Соединенные Штаты и КНДР обязываются установить новые отношения между США и КНДР в соответствии со стремлением народов двух стран к миру и процветанию".
© REUTERS / Jonathan Ernst"Соединенные Штаты и КНДР объединят усилия в строительстве долговременного и жесткого режима мира на Корейском полуострове", — гласит второй пункт.Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время подписания документов по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© REUTERS / Jonathan Ernst
"Соединенные Штаты и КНДР объединят усилия в строительстве долговременного и жесткого режима мира на Корейском полуострове", — гласит второй пункт.
© AP Photo / Susan Walsh, poolПроцесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро", заявил Дональд Трамп по итогам саммита.Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AP Photo / Susan Walsh, pool
Процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро", заявил Дональд Трамп по итогам саммита.
© AFP 2018 / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп с подписанным совместно с лидером КНДР Ким Чен Ыном документом по итогам встречи в Сингапуре.Президент США Дональд Трамп с подписанным совместно с лидером КНДР Ким Чен Ыном документом по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AFP 2018 / Saul Loeb
Президент США Дональд Трамп с подписанным совместно с лидером КНДР Ким Чен Ыном документом по итогам встречи в Сингапуре.
© AFP 2018 / Saul LoebТакже американский президент заявил, что готов пригласить северокорейского лидера в Белый дом.Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп после подписания документов по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AFP 2018 / Saul Loeb
Также американский президент заявил, что готов пригласить северокорейского лидера в Белый дом.
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