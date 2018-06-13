Трамп не хочет проводить учения, пока переговоры с КНДР продолжаются

Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. 12 июня 2018

Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. 12 июня 2018

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет проводить военные учения, пока переговоры с КНДР продолжаются.

"Мы не будем больше играть в военные игры, пока ведем договоры в обстановке доверия", — сказал Трамп в интервью Fox News. Он посетовал на большую стоимость учений и, в частности, сообщил, что в огромные деньги обходятся полеты стратегических бомбардировщиков с базы на Гуаме в Тихом океане в регион КНДР. "Не хочу говорить вам стоимость, но это большие деньги", — сказал Трамп.

Ранее Трамп уже говорил о возможности прекращения учений в регионе, на что Пентагон ответил, что пока что никакие учения не отменял, в том числе и совместные с Южной Кореей.