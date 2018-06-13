МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Усиление безопасности на границах Европейского союза является необходимой мерой на фоне нелегальной миграции в ЕС, заявили на пресс-конференции во вторник канцлеры Германии и Австрии Ангела Меркель и Себастьян Курц.

Одной из ключевых тем встречи лидеров Австрии и Германии стала борьба с нелегальной миграцией в Евросоюз.

Как заявил Курц, работа агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) должна стать более оперативной и эффективной. Для достижения этой цели необходимо предоставить Frontex соответствующее "финансирование, персонал и более действенный мандат", считает Курц. Трансляция пресс-конференции велась на канале Phoenix.

Меркель отметила, что согласна с австрийским коллегой относительно вопроса защиты границ ЕС. "Лично я считаю, что наши мнения об усилении защиты внешних границ совпадают. Для меня важно, чтобы мы выработали сбалансированное решение проблемы", — заявила она.

Ранее Курц заявлял, что Европе следует перевести внимание с вопроса распределения мигрантов по своей территории на защиту внешней границы. С 1 июля Австрия будет председательствовать в Совете ЕС, где, по его словам, особый упор сделает именно на этих вопросах.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году морским путем в Европу добралась 171 тысяча человек.