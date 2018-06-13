Трамп в ответ на оскорбления назвал Де Ниро "отбитым"

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил грубые высказывания актера Роберта Де Ниро сотрясением мозга, полученным от ударов боксеров в ходе съемок фильмов.

Роберт Де Ниро на церемонии вручения театральной премии "Тони" в воскресенье грубо высказался в отношении Трампа. "Первое, что я хочу сказать — к черту Трампа", — заявил актер со сцены. Фраза артиста вызвала бурные аплодисменты у зрителей, многие встали со своих мест. Пользователи социальных сетей также начали активно обсуждать слова актера.

"Роберт Де Ниро, человек с очень низким IQ, в фильмах получил слишком много ударов по голове от настоящих боксеров. Я смотрел его вчера вечером и действительно верю, что у него сотрясение мозга. Я думаю, он не понимает, что экономика в лучшем состоянии, в каком когда-либо была, занятость на максимальном уровне, и многие компании вливают (средства — ред.) обратно в нашу страну. Проснись, отбитый!" — написал Трамп в Twitter.