Вице-президент ЕК рассказал о риске остановки реформ на Украине

БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости, Мария Князева. Риск остановки реформ на Украине может оказаться высоким без поддержки со стороны Евросоюза, свидетельствует заявление вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса на слушаниях в Европарламенте по поводу нового пакета макрофинансовой поддержки страны от ЕС.

В его речи, опубликованной Еврокомиссией, отмечается, что сейчас "решающий момент времени" на Украине: программа помощи со стороны МВФ истекает в марте 2019 года, ожидаются президентские и парламентские выборы.

"Окно для реформ может закрываться по мере приближения выборов", — заявил Домбровскис.

Поэтому он считает важным запустить новую программу макрофинансовой помощи стране от Евросоюза в кратчайшие сроки. Эта программа будет обусловлена рядом мер, в том числе реформами, которые страна должна будет предпринимать для получения кредитов.

"Если мы промедлим или отвернемся от Украины, риск обратного хода реформ может быть высоким", — считает еврочиновник.

Европарламент, как ожидается, в среду проголосует на пленарной сессии по новому пакету финпомощи стране в размере до 1 миллиарда евро, предложенному Еврокомиссией несколько месяцев назад.

Ранее источник, знакомый с вопросом, сообщал, что окончательное подписание пакета финпомощи властями ЕС ожидается в июле. Затем потребуется одобрение Украиной и ЕС меморандума о взаимопонимании, определяющего меры и реформы, выполнение которых властями страны будет необходимо для получения займов от Евросоюза.