Президент Македонии промолчал про договор с Грецией о переименовании страны

БЕЛГРАД, 13 июн – РИА Новости. Президент Македонии Георге Иванов не отреагировал на достигнутую договоренность между македонским премьером Зораном Заевым и греческим премьером Алексисом Ципрасом о переименовании страны в Республику Северная Македония.

Во вторник македонский премьер-министр сообщил гражданам, что с греческим коллегой они достигли по телефону решения в 25-летнем споре между Афинами и Скопье о названии бывшей югославской республики.

По словам Заева, в повсеместном употреблении с переводом на другие языки страна будет называться Республика Северная Македония, после того как правительства двух стран подпишут договор, который ратифицируют парламенты и переименование осенью утвердят македонские граждане на референдуме. Он также уточнил, что потребуется внести поправки в конституцию страны.

Перед разговором с Ципрасом Заев просил поддержки от президента Македонии, которому в публичном обращении пообещал, "что последнее слово скажут на референдуме граждане".

Однако Иванов, который в мае категорически отверг возможность повсеместного употреблением нового названия и внесения изменения в конституцию страны, демонстративно промолчал. Со специальной пресс-конференции главы македонского правительства в 18.30 (19.30 мск) до конца дня от главы государства и его кабинета не поступило никакой реакции на достигнутую договоренность.

В конце мая президент страны заявил, что процесс переговоров между македонским и греческим премьерами "похож на личный договор", который не подтвержден национальным консенсусом в республике Македония. Он отмечал, что любая достигнутая договоренность должна соответствовать конституции Македонии, а не предполагать изменения в ней.

Вместо президента Иванова во вторник вечером высказалась близкая ему крупнейшая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ.

"Если принятие так называемого договора Зорана Заева — это принятие изменений в конституции, внутреннего и внешнего употребления нового названия, тогда договор Зорана Заева – это капитуляция!", — говорится в сообщении партии.

Оппозиционное движение заявило, что не поддержит договор с Грецией и на предстоящем референдуме проголосует "против".

Спор о названии между двумя странами, продолжавшийся 25 лет, мешал приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.