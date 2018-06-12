Трамп уверен, что жесткие высказывания помогли организации саммита с КНДР

ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что его жесткие высказывания помогли в организации саммита с КНДР, хотя, по его словам, иногда он чувствует себя глупо, говоря определенные вещи.

"Я думаю, что без риторики мы бы не оказались в таком положении. Другие администрации…у них была политика молчания. Если они (КНДР- ред.) говорили что-то угрожающее, ужасное, то (США —ред.) просто не отвечали. Это не ответ, это не то, что мы должны делать. Так что риторика…я ненавижу это делать, иногда я чувствую себя глупо, делая это, но у нас нет выбора", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам встречи президент США Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.