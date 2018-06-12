Скопье и Афины смогут расширить сотрудничество, считают в ООН

ООН, 12 июн — РИА Новости. Появление нового официального названия у Республики Северная Македония будет способствовать развитию отношений с соседней Грецией, заявил спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимиц.

"У меня нет сомнений, что это соглашение приведет к расширению сотрудничества между двумя соседними странами, и особенно — между народами. Поэтому я воодушевлен намерением обоих правительств получать взаимную выгоду для своих граждан через стратегическое партнерство", — говорится в заявлении Нимица.

Во вторник премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что страна будет называться Республика Северная Македония. Спор между Грецией и Бывшей югославской республикой Македония о названии последней продолжался почти 30 лет.

Греция требовала изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и заявляла, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства. Нерешенный вопрос мешал приему Македонии в НАТО и Евросоюз.