На границе Белоруссии с Россией образовалась огромная очередь из машин

МИНСК, 12 июн — РИА Новости. Многокилометровые очереди из транспорта образовались на трассе Москва-Брест на выезде из Белоруссии в РФ, сообщил во вторник белорусский телеканал "Беларусь 1".

"На белорусско-российской границе… скопились сотни машин. Очередь на выезд из Беларуси достигала, по некоторым оценкам, 12-15 километров", — говорилось в сообщении телеканала.

Как пояснили в эфире, "очередь образовалась на международной трассе М1, которая является основной транзитной дорогой в Россию, и, по словам водителей, такие заторы на этом участке несвойственны, однако с утра большегрузные автомобили стоят в очереди по несколько часов".

"Задержка происходит на российской стороне, на въезд в Белоруссию очередей нет. Официальные причины выясняются", — сообщил телеканал "Беларусь 1".

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