Южная Корея поздравила Помпео с успешным проведением саммита КНДР-США

ТОКИО, 12 июн – РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва поздравила в ходе телефонного разговора госсекретаря США Майкла Помпео с успешным проведением саммита президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре во вторник.

"Господин Помпео разъяснил про подписание совместного документа между лидерами США и Северной Кореи. Министр Кан поздравила его с успешным проведением американо-северокорейского саммита и поблагодарила за то, что он так быстро поделился с ней результатами переговоров после саммита", — говорится в сообщении южнокорейского МИД.

Стороны также договорились "расширять и углублять сотрудничество и взаимодействие между дипломатическими миссиями Южной Кореи и США, чтобы способствовать полной денуклеаризации Корейского полуострова и установления постоянного мира".

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам встречи президент США Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Формально КНДР и США находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить мирный договор с Вашингтоном США до сих пор отвергали, сохраняя в настоящее время в Южной Корее свыше 28 тысяч американских военнослужащих.