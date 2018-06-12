В Париже в российском посольстве отметили национальный праздник

ПАРИЖ, 12 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Национальный праздник РФ — День России — отметили во вторник в российском посольстве во Франции в присутствии высокопоставленных гостей.

"Этот праздник здесь, во Франции, происходит в хороший момент российско-французских отношений. Свидетельством тому являются два знаменательных события, которые проходят в Париже", — сказал посол РФ в Париже Алексей Мешков.

Речь идет, во-первых, о днях культуры Москвы во Франции, открывшихся накануне, а во-вторых — о намеченной на среду презентации российской заявки на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО в 2025 году в Екатеринбурге.

Среди гостей на приеме присутствовали спецпредставитель президента Франции по РФ Жан-Пьер Шевенман, глава партии "Национальное объединение", ранее носившей название "Национальный фронт" Марин Ле Пен, сенатор Алексей Пушков, постоянный секретарь Французской академии наук Катрин Брешиньяк, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Один из самых молодых государственных праздников — День России — отмечается в Российской Федерации 12 июня.