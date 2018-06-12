МИД Сирии направил письма в ООН в связи с бомбардировками коалиции США

БЕЙРУТ, 12 июн — РИА Новости. МИД Сирии направил письма в Совет Безопасности и генеральному секретарю ООН в связи с атаками ВВС международной коалиции во главе с США, в результате которых погибли мирные граждане Сирии и иракские беженцы в провинции Эль-Хасаке на севере САР.

Ранее стало известно, что в результате авианалетов на деревню Тель-аш-Шаер в провинции Эль-Хасаке погибли 12 мирных граждан. Во вторник авиация коалиции разбомбила лагерь иракских беженцев в деревне Ховейбария в той же провинции, в результате чего погибли 18 человек, большинство из которых женщины и дети.

"Настоящее преступное лицо этой коалиции стало очевидным для всех народов мира. Сорваны все маски, которые скрывали их авианалеты, которые осуществляются без какого либо оправдания против невинных гражданских, среди которых беженцы — женщины и дети, которые бежали от террора ИГ*", — приводит выдержку из послания сирийское национальное агентство САНА.

МИД РФ неоднократно подчеркивал, что действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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