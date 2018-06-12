Грузинские власти так и не приняли ожидаемых кадровых решений

ТБИЛИСИ, 12 июн – РИА Новости. Правительство и парламент Грузии завершили закрытое заседание в Тбилиси, на котором вместо ожидаемых кадровых перестановок обсуждалась ситуация в стране, заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.
"Мы обсудили на заседании текущие вопросы, в том числе основные результаты исследования, проведенного под эгидой ООН. В связи с этими результатами были рассмотрены ряд вопросов, в частности, было сказано о необходимости представить конкретный план действий руководства для решения этих проблем. На встрече мы также обсудили все темы и события, происходящие в нашей стране", — заявил Талаквадзе журналистам и добавил, что вопросы кадровых перестановок на прошедшем заседании не рассматривались.
Во время выступления лидера парламентского большинства журналисты поинтересовались, знаком ли он с обнародованными данными прошедшего исследования, ответить на этот вопрос Талаквадзе затруднился.
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