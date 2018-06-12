Грузинские власти так и не приняли ожидаемых кадровых решений

ТБИЛИСИ, 12 июн – РИА Новости. Правительство и парламент Грузии завершили закрытое заседание в Тбилиси, на котором вместо ожидаемых кадровых перестановок обсуждалась ситуация в стране, заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.

Закрытое заседание правящих властей длилось более трех часов. Перед началом переговоров некоторые депутаты и члены кабмина заявляли журналистам, что, возможно, они собрались во вторник с целью обсудить запланированные серьезные кадровые перестановки в правительстве страны. Местные грузинские СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщали, что уйти в отставку планировал премьер-министр Георгий Квирикашвили и несколько министров, в том числе глава минюста Тея Цулукиани.

"Мы обсудили на заседании текущие вопросы, в том числе основные результаты исследования, проведенного под эгидой ООН. В связи с этими результатами были рассмотрены ряд вопросов, в частности, было сказано о необходимости представить конкретный план действий руководства для решения этих проблем. На встрече мы также обсудили все темы и события, происходящие в нашей стране", — заявил Талаквадзе журналистам и добавил, что вопросы кадровых перестановок на прошедшем заседании не рассматривались.

Ранее во вторник грузинские СМИ обнародовали результаты исследования Детского фонда ООН (UNICEF), которые свидетельствуют о том, что в 2017 году 5% населения Грузии проживало в условиях крайней бедности. В тяжелом положении находятся дети, 6,8% которых в 2017 году также проживали в условиях крайней бедности (в 2015 году количество таких детей составляло 2,5%), также ухудшилось положение пенсионеров в стране, в 2017 году в условиях крайней бедности проживали 3,7%.

Во время выступления лидера парламентского большинства журналисты поинтересовались, знаком ли он с обнародованными данными прошедшего исследования, ответить на этот вопрос Талаквадзе затруднился.

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