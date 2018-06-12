Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 17

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в Кабуле в понедельник увеличилось до 17 человек, еще 40 получили ранения, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство городского восстановления и развития Афганистана.

Ранее сообщалось, что жертвами взрыва стали 13 человек, более 30 ранены.

Террорист-смертник в понедельник подорвался около входа в министерство городского восстановления и развития страны в районе Даруламан. Ранее телеканал сообщил, что в момент взрыва сотрудники министерства покидали здание. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая организация "Исламское государство"*.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.