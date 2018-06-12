Капитан арестованного Таллине российского парома рассказал о долгах судна

ТАЛЛИН, 12 июн — РИА Новости. Николай Адашкевич. Капитан арестованного в Таллине российского парома Petersburg Николай Шашков считает, что долги судна могут вырасти до 1 миллиона евро.

По словам Шашкова, судно арестовано как за долги агентам по снабжению, так и долги по зарплате экипажу. Паром находится в таллинском порту Пальяссааре с конца апреля, поскольку предприятие-собственник собиралось поставить его на ремонт, но работы так и не начались. Сумма долга, который возник в 2017 году во время стоянки в Риге, составила 350 тысяч евро, к ним добавился долг по зарплате в размере 30 тысяч евро.

"На долг идет пеня, там установили штрафные санкции, плюс отплата услуг агента, выполняющего заказы судна, портовые сборы — в общем, все вместе может составить где–то миллион евро", — сказал во вторник Шашков РИА Новости. Он назвал эту сумму "пограничной линией", после достижения которой паром может быть конфискован.

Капитан подтвердил, что экипаж состоит из 12 человек и все они граждане России. По его словам, 15 июня ожидается замена экипажа, однако с отправкой домой могут возникнуть проблемы. "Владелец судна так и не перевел средства, чтобы оплатить услуги агента, который заявил, что будет работать только по предоплате. Они могут приехать, а мы уехать не сможем, потому что нужно оплачивать агенту агентский сбор, миграционное оформление на убытие экипажа, а у нас только один человек имеет шенгенскую визу, также оплату проезда и билетов", — пояснил Шашков.

Капитан поблагодарил посла РФ в Эстонии Александра Петрова, с которым он встретился во вторник. Посол обещал принять меры, чтобы облегчить положение экипажа. "Я ничего не просил, вот только если не решится вопрос с репатриацией экипажа. Посол обещал поддержку, спасибо ему за это", — заявил Шашков.

Владельцем парома Petersburg является российское предприятие OOO Black Sea Ferry & Investments — судоходная компания холдинга РЖД, которая занимается международными грузовыми перевозками в Балтийском и Черном морях. Паром Petersburg был построен в Германии в 1986 году. В 2010 году он стал вторым железнодорожным паромом, который начал курсировать на линии Балтийск — Усть-Луга. Он вмещает до 49 вагонов, 50 автотрейлеров и 150 единиц накатной техники, может перевозить до 150 пассажиров.