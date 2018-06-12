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ЕС считает самым сложным в поддержке СВПД найти решения в банковской сфере

Сюжет:
Выход США из ядерной сделки по Ирану (414)
17:3012.06.2018
(обновлено: 17:34 12.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВерховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини. Архивное фотоВерховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Альтернативы соглашению по иранской ядерной программе нет, ЕС продолжает выработку мер по обеспечению СВПД, сейчас самым сложным вопросом остается решение банковских и финансовых вопросов, заявила во вторник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Антиамериканский рисунок в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo / Vahid Salemi
Эксперт назвал цель выхода США из сделки с Ираном
Могерини участвует в дебатах Европарламента в Страсбурге по вопросам сохранения иранской ядерной сделки. По ее словам, странам-участницам и структурам ЕС необходимо скоординироваться и интенсифицировать работу, чтобы сохранить Иран в сделке.

"Самая сложная задача сейчас заключается в том, чтобы найти решения по банковским и финансовым вопросам, потому что законная торговля и инвестиции нуждаются в банковских партнерах и финансовых инструментах, которые работают. Эти вопросы решаются в ходе интенсивных экспертных консультаций, практически на ежедневной основе, как в Брюсселе, так и в Тегеране", — заявила она евродепутатам, выразив мнение, что усилия ЕС по выработке обеспечительных мер отвечают также и интересам США, потому что призваны обеспечить общую безопасность. Она призвала Иран внести свой вклад в решение этого вопроса, улучшив свои стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, продвинув вперед банковские реформы, чтобы сделать Иран более привлекательным для европейских банков.

Президент РФ В. Путин на саммите ШОС в Китае. День второй
© Пресс-служба Президента РФ
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ШОС призвала участников сделки с Ираном соблюдать обязательства
Могерини отметила, что выполнение соглашения должно продолжаться как по экономическим вопросам, так и в атомной сфере, вне зависимости от решений США, и ЕС будет гарантировать это. "Это тоже побуждающие инструменты для Ирана продолжать соблюдать атомные ограничения, любые другие альтернативы могут иметь трагические последствия", — отметила она, указав на "огромное давление", которое оказывают в самом Иране противники ядерного соглашения. "Под вопросом стоит доверие ко всему международному сообществу, к системе ООН", — сказала она, подчеркнув, что "лучшей альтернативы" сделке нет, и что "мир не может себе позволить ядерную гонку, в особенности на Ближнем Востоке".

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 8 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Россия и Китай будут предпринимать все возможные усилия по сохранению СВПД
По словам Могерини, недавние заявления Ирана по центрифугам не нарушают положений СВПД, но призваны оказать давление на международное сообщество. "Недавние заявления Ирана должны рассматриваться в этом контексте, это объявление, очевидно, не нарушает ядерное соглашение, но также ясно не способствуют укреплению доверия и призвано оказать давление на международное сообщество", — сказала глава европейской дипломатии. Глава Организации атомной энергетики Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи ранее заявил, что страна начнет эксплуатацию центра по установке центрифуг для обогащения урана в Натанзе в течение месяца.

Министры иностранных дел и экономики стран "евротройки" ранее направили вместе с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини письмо госсекретарю и министру финансов США, в котором призвали их вывести из-под действия санкций по Ирану европейские компании в ключевых секторах. В нем, в частности, говорилось о "обеспечении надлежащих банковских и финансовых каналов".

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