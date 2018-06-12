ЕС считает самым сложным в поддержке СВПД найти решения в банковской сфере

БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Альтернативы соглашению по иранской ядерной программе нет, ЕС продолжает выработку мер по обеспечению СВПД, сейчас самым сложным вопросом остается решение банковских и финансовых вопросов, заявила во вторник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Могерини участвует в дебатах Европарламента в Страсбурге по вопросам сохранения иранской ядерной сделки. По ее словам, странам-участницам и структурам ЕС необходимо скоординироваться и интенсифицировать работу, чтобы сохранить Иран в сделке.

"Самая сложная задача сейчас заключается в том, чтобы найти решения по банковским и финансовым вопросам, потому что законная торговля и инвестиции нуждаются в банковских партнерах и финансовых инструментах, которые работают. Эти вопросы решаются в ходе интенсивных экспертных консультаций, практически на ежедневной основе, как в Брюсселе, так и в Тегеране", — заявила она евродепутатам, выразив мнение, что усилия ЕС по выработке обеспечительных мер отвечают также и интересам США, потому что призваны обеспечить общую безопасность. Она призвала Иран внести свой вклад в решение этого вопроса, улучшив свои стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, продвинув вперед банковские реформы, чтобы сделать Иран более привлекательным для европейских банков.

Могерини отметила, что выполнение соглашения должно продолжаться как по экономическим вопросам, так и в атомной сфере, вне зависимости от решений США, и ЕС будет гарантировать это. "Это тоже побуждающие инструменты для Ирана продолжать соблюдать атомные ограничения, любые другие альтернативы могут иметь трагические последствия", — отметила она, указав на "огромное давление", которое оказывают в самом Иране противники ядерного соглашения. "Под вопросом стоит доверие ко всему международному сообществу, к системе ООН", — сказала она, подчеркнув, что "лучшей альтернативы" сделке нет, и что "мир не может себе позволить ядерную гонку, в особенности на Ближнем Востоке".

По словам Могерини, недавние заявления Ирана по центрифугам не нарушают положений СВПД, но призваны оказать давление на международное сообщество. "Недавние заявления Ирана должны рассматриваться в этом контексте, это объявление, очевидно, не нарушает ядерное соглашение, но также ясно не способствуют укреплению доверия и призвано оказать давление на международное сообщество", — сказала глава европейской дипломатии. Глава Организации атомной энергетики Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи ранее заявил, что страна начнет эксплуатацию центра по установке центрифуг для обогащения урана в Натанзе в течение месяца.

Министры иностранных дел и экономики стран "евротройки" ранее направили вместе с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини письмо госсекретарю и министру финансов США, в котором призвали их вывести из-под действия санкций по Ирану европейские компании в ключевых секторах. В нем, в частности, говорилось о "обеспечении надлежащих банковских и финансовых каналов".