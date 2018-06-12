Генсек ООН призвал все страны поддержать выполнение договоренностей по КНДР

ООН, 12 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал государства поддержать выполнение договоренностей по КНДР.

"Выполнение сегодняшних и предыдущих договоренностей, в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН, потребует терпения и поддержки со стороны мирового сообщества", — говорится в комментарии пресс-секретаря генсека ООН.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам встречи президент США Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.