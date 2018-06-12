МККК вернется в йеменскую Ходейду при обеспечении безопасности

ЖЕНЕВА, 12 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный комитет Красного Креста (МККК) ждет от воюющих в Йемене сторон доказательств безопасности для возвращения сотрудников в Ходейду, их эвакуация не была связана с угрозой штурма этого портового города, заявил на брифинге директор по ближневосточным программам МККК Роберт Мардини.

"Мы работаем над этим (возвратом сотрудников в Ходейду). И как только условия позволят, мы готовы вернуть наших сотрудников и нарастить помощь. Я оптимист. Мы теперь ждем больше действий, а не слов от всех сторон", — сказал Мардини.

Он подчеркнул, что эвакуация сотрудников МККК из Ходейды не была связана с угрозой штурма этого портового города, что обсуждается уже в течение нескольких месяцев. Людей перевезли из-за различных угроз, которые поступали в их адрес со стороны воюющих групп.

По словам Мардини, уровень доверия к заявлениям всех сторон конфликта в Йемене со стороны МККК значительно снизился.

При этом он не стал прогнозировать вероятность штурма Ходейды. Представитель МККК подчеркнул, что лучшим выходом для жителей города будет то, что стороны сложат оружие и сядут за стол переговоров.