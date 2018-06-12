Главы Южной Кореи и США отметили важность реализации соглашений по КНДР

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

ТОКИО, 12 июн – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили во вторник итоги прошедшего в Сингапуре саммита лидеров США и КНДР и отметили важность полной и скорой реализации достигнутых соглашений.

"Мун Чжэ Ин заявил, что президент Трамп заложил крепкую основу для мира на Корейском полуострове и в мире, достигнув плодотворных результатов на американо-северокорейском саммите. Президент Трамп выразил удовлетворение результатами переговоров с председателем Ким Чен Ыном и отметил, что они добились намного большего чем ожидалось", — говорится в сообщении представителя администрации южнокорейского президента Ким Ый Гёма.

Президент США в ходе телефонного разговора с главой Южной Кореи подчеркнул, что "обещание Ким Чен Ына демонтировать площадку для испытаний ракетных двигателей говорит о его твердой воле действовать".

"Оба лидера также выразили единое мнение относительно важности полной и скорой реализации соглашений между странами, которые были достигнуты в ходе переговоров в Сингапуре", — отмечается в сообщении.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Южнокорейская газета "Чунан Ильбо" со ссылкой на осведомленные дипломатические источники сообщала, что Пхеньян при подготовке к саммиту потребовал от Вашингтона установить дипломатические отношения и снять санкции с КНДР. В настоящий момент между странами не существует формальных отношений со времен войны на Корейском полуострове и не подписан мирный договор, который мог бы положить конец формальному состоянию войны.

Ранее КНДР взорвала три из четырех тоннеля на полигоне Пхунгери, где производились ядерные испытания. При этом Дональд Трамп в тот же день объявил об отказе от встречи с лидером КНДР, однако через сутки заявил, что подготовка к ней продолжается.