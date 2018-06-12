Армения ценит дружественные отношения с Россией, заявил Пашинян

ЕРЕВАН, 12 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил во вторник поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину в связи с Днем России, в котором говорится, что Ереван ценит многовековые армяно-российские дружественные отношения, сообщили в пресс-службе правительства.

"Мы в Армении ценим многовековые дружественные связи между нашими странами и народами, которые стали надежной основной для развития межгосударственных связей в русле стратегических, союзнических отношений", — говорится в послании, размещенном на сайте кабмина Армении.

Пашинян выразил уверенность, что дальнейшее расширение конструктивного взаимодействия как в двустороннем, так и многостороннем форматах, а также совместное продвижение взаимовыгодных проектов в экономической и гуманитарно-культурной сферах полностью соответствуют основополагающим интересам братских народов Армении и России.

"Уверен, что состоявшаяся недавно (14 мая – ред.) наша встреча в Сочи в рамках саммита ЕАЭС является еще одним шагом к дальнейшему укреплению и обогащению армяно-российских союзнических отношений во благо наших народов и государств, в интересах безопасности и стабильности на Южном Кавказе", — отмечается в послании.

Премьер отметил, что сегодняшний праздник является знаменательным днем в истории России, имеющей тысячелетнюю историю и особое наследие, и символизирует системные изменения в политической и социально-экономической отраслях, последовательную работу по укреплению роли и авторитета государства. Пашинян пожелал Путину крепкого здоровья и дальнейших успехов, а всем россиянам — мира, благополучия и процветания.

В пресс-службе отметили, что во вторник премьер Армении посетил российское посольство, поздравил с Днем России посла РФ в Ереване Сергея Копыркина, дипломатов, и в их лице – дружественный народ России.