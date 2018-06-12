Европарламент проголосует за сокращение депутатского корпуса после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 12 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Европарламент (ЕП) в среду, 13 июня, на пленарной сессии в Страсбурге проведет окончательное голосование об упразднении 46 парламентских мандатов после выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), сообщили РИА Новости в пресс-службе ассамблеи.
После одобрения Европейским советом решение надлежит окончательно утвердить Европарламенту.
Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Переговоры о "разводе" ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части был достигнут прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС.