Египет видит в саммите США-КНДР шаг к ликвидации ядерного оружия в мире

КАИР, 12 июн — РИА Новости, Маргарита Кислова.Саммит глав США и Северной Кореи в Сингапуре можно считать важным шагом на пути ликвидации ядерного оружия в мире, говорится в распространенном заявлении МИД Египта.
"Саммит вносит вклад в укрепление мер по созданию атмосферы доверия на Корейском полуострове, поддерживает усилия народов этого региона в их стремлении к безопасности, стабильности и развитию. Он является важным и основополагающим шагом к достижению цели ликвидации ядерного оружия на мировом уровне", — говорится в документе.
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.
Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Южнокорейская газета "Чунан Ильбо" со ссылкой на осведомленные дипломатические источники сообщала, что Пхеньян при подготовке к саммиту потребовал от Вашингтона установить дипломатические отношения и снять санкции с КНДР. В настоящий момент между странами не существует формальных отношений со времен войны на Корейском полуострове и не подписан мирный договор, который мог бы положить конец формальному состоянию войны.
Ранее КНДР взорвала три из четырех тоннеля на полигоне Пхунгери, где производились ядерные испытания. При этом Дональд Трамп в тот же день объявил об отказе от встречи с лидером КНДР, однако через сутки заявил, что подготовка к ней продолжается.
"Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын осуществили подробный, глубокий и искренний обмен взглядами на вопросы, связанные с установлением новых отношений США-КНДР и строительством продолжительного и жесткого мирного режима на Корейском полуострове", — говорится в подписанном документе, который президент Дональд Трамп показал журналистам.
Это в Египте думают, что США будет избавляться от ядерного оружия? Какие они наивные. США разоружать собрался КНДР. Больше ничего, в этом плане. Сам же только наращивает свой ядерный потенциал. А когда разоружит КНДР, то устроит им за неповиновение кое что. Только и в КНДР не дураки сидят. Говорят одно, но разоружаться не будут. Они прекрасно знают что такое США.
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