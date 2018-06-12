Египет видит в саммите США-КНДР шаг к ликвидации ядерного оружия в мире

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время церемонии подписания документов по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время церемонии подписания документов по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

КАИР, 12 июн — РИА Новости, Маргарита Кислова. Саммит глав США и Северной Кореи в Сингапуре можно считать важным шагом на пути ликвидации ядерного оружия в мире, говорится в распространенном заявлении МИД Египта.

"Саммит вносит вклад в укрепление мер по созданию атмосферы доверия на Корейском полуострове, поддерживает усилия народов этого региона в их стремлении к безопасности, стабильности и развитию. Он является важным и основополагающим шагом к достижению цели ликвидации ядерного оружия на мировом уровне", — говорится в документе.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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Южнокорейская газета "Чунан Ильбо" со ссылкой на осведомленные дипломатические источники сообщала, что Пхеньян при подготовке к саммиту потребовал от Вашингтона установить дипломатические отношения и снять санкции с КНДР. В настоящий момент между странами не существует формальных отношений со времен войны на Корейском полуострове и не подписан мирный договор, который мог бы положить конец формальному состоянию войны.

Ранее КНДР взорвала три из четырех тоннеля на полигоне Пхунгери, где производились ядерные испытания. При этом Дональд Трамп в тот же день объявил об отказе от встречи с лидером КНДР, однако через сутки заявил, что подготовка к ней продолжается.