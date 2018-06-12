Немецкий политик назвал ШОС важным элементом международного сотрудничества

ТАШКЕНТ, 12 июн — РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является важным элементом международного взаимодействия, заявил во вторник государственный секретарь по делам Европы германской федеральной земли Гессен Марк Вайнмайстер.
Политик отметил, что в Германии заинтересованы в сотрудничестве с государствами Центральной Азии, а стабильность в Афганистане важна не только для регионального развития, но и для всего мира.
"Мы, европейцы, развили свою экономику благодаря тесному взаимодействию в рамках Европейского союза, и это то, чего я желаю для Центральной Азии. В рамках ШОС существует подобная платформа", — добавил Вайнмайстер.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите в Астане 9 июня лидеры государств-членов организации подписали решение о приеме Индии и Пакистана в ШОС. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.