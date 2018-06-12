Немецкий политик назвал ШОС важным элементом международного сотрудничества

ТАШКЕНТ, 12 июн — РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является важным элементом международного взаимодействия, заявил во вторник государственный секретарь по делам Европы германской федеральной земли Гессен Марк Вайнмайстер.

"Шанхайская организация сотрудничества является важным элементом международного взаимодействия. Чем теснее сотрудничество между отдельными государствами, тем больше взаимопонимания между народами, возможностей развития и поддержки друг друга", — сказал Вайнмайстер в интервью информационному агентству "Дуне" при МИД Узбекистана.

Политик отметил, что в Германии заинтересованы в сотрудничестве с государствами Центральной Азии, а стабильность в Афганистане важна не только для регионального развития, но и для всего мира.

"Мы, европейцы, развили свою экономику благодаря тесному взаимодействию в рамках Европейского союза, и это то, чего я желаю для Центральной Азии. В рамках ШОС существует подобная платформа", — добавил Вайнмайстер.

По его мнению, выстраивание Узбекистаном конструктивных отношений с соседями — "это правильный путь как для безопасности, так и экономического развития в регионе".

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите в Астане 9 июня лидеры государств-членов организации подписали решение о приеме Индии и Пакистана в ШОС. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.