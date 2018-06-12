Военная техника на полигонах не нарушает "Минск-2", заявили в ЛНР

Многоцелевой транспортер МТ-ЛБ во время тактических учений Народной милиции Луганской народной республики в Луганской области. Архивное фото

Многоцелевой транспортер МТ-ЛБ во время тактических учений Народной милиции Луганской народной республики в Луганской области. Архивное фото

ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что отраженная в отчетах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ военная техника в районе ряда населенных пунктов ЛНР не нарушает минские договоренности ("Минск-2") о местах размещения тяжелого вооружения.

"Данная техника и вооружение, указанные в отчете СММ ОБСЕ, находится там на протяжении длительного времени, и не является нарушением минских договоренностей", — заявил Марочко, отвечая на вопрос журналиста.

Он подчеркнул, что техника и артиллерийские орудия, отмеченные наблюдателями в районах населенных пунктов Красный Луч, Миусинск, Шимшиновка, Круглик и Бугаевка, находятся на полигонах, где военнослужащие Народной милиции ЛНР занимаются повседневной учебой.

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