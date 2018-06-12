Военная техника на полигонах не нарушает "Минск-2", заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что отраженная в отчетах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ военная техника в районе ряда населенных пунктов ЛНР не нарушает минские договоренности ("Минск-2") о местах размещения тяжелого вооружения.
Он подчеркнул, что техника и артиллерийские орудия, отмеченные наблюдателями в районах населенных пунктов Красный Луч, Миусинск, Шимшиновка, Круглик и Бугаевка, находятся на полигонах, где военнослужащие Народной милиции ЛНР занимаются повседневной учебой.
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