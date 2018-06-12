Спонсор Brexit после избрания Трампа дал послу России контакт его команды

ЛОНДОН, 12 июн – РИА Новости, Мария Табак. Соратник крупнейшего спонсора кампании за Brexit Аррона Бэнкса, директор по коммуникациям Leave. EU Энди Уигмор на слушаниях в парламентском комитете заявил, что единственная информация, которую он передал российскому послу – это контакт команды новоизбранного президента США Дональда Трампа.

"Мы встречались со многими дипломатами, с которыми давно были знакомы, они видели нашу фотографию с Трампом, и все они задавались вопросом, как связаться с командой Трампа. Никто не ожидал, что он победит на выборах, подготовка не была проведена. Когда мы пришли к послу РФ (Александру Яковенко), он тоже был удивлен, не мог поверить, что Трамп выиграл, он сказал, что они даже не знают, как с ним связаться, спросил, есть ли у меня телефон. Я дал ему номер, он ушел минут на 10, потом вернулся и поблагодарил", — сказал Уигмор на слушаниях комитета по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ палаты общин британского парламента.

Он добавил, что представитель команды Трампа дал ему разрешение поделиться контактами.

На вопрос одного из парламентариев о том, принимал ли он когда-либо у России деньги, Уигмор ответил "Нет", произнеся затем это же слово по-русски.

Комитет 8 июня объявил, что допросит 12 июня Бэнкса в рамках расследования под названием "Фейковые новости". Комитет намеревался выяснить у Бэнкса и его коллеги по Leave.EU о Cambridge Analytica, а также о возможных злоупотреблениях при использовании данных Leave.EU и другими организациями. В воскресенье, вышла статья в Sunday Times, в которой Бэнкс в очередной раз обвинялся в связях с Россией. В частности, по данным газеты, он трижды встречался с послом РФ в Лондоне Александром Яковенко, тогда как раньше говорил лишь об одном обеде. Бэнкс в ответ заявил, что обсуждал с послом Brexit, но предположения о том, что он получал от России деньги, назвал "непристойной чушью".