Иск Украины к России будут рассматривать несколько лет, заявили в Киеве

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Рассмотрение иска Украины к России в суде ООН по обвинению в финансировании терроризма и расовой дискриминации займет несколько лет, считает замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль.

Украина 16 января 2017 года подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Киев утверждает, что Москва якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Украинские власти обвинили Россию в поддержке терроризма и поставках оружия на Украину, а также дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму. Киев во вторник передал в суд ООН меморандум с обвинениями России в финансировании терроризма и расовой дискриминации.

"После подачи меморандума Россия получит право подать свои возражения о наличии юрисдикции у суда рассматривать это дело. <…> Учитывая существующую практику, рассмотрение вопроса о юрисдикции займет около полутора лет. После чего будут длиться письменная и устная стадии рассмотрения дела. В общем, все займет еще несколько лет", — написала Зеркаль в фейсбуке.

На период разбирательства Украина требовала от Международного суда ввести так называемые временные меры против России. Согласно существующей процедуре, они вводятся с целью заморозить развитие конфликтной ситуации, предотвратить ее ухудшение до того, как суд вынесет окончательное решение. Суд наполовину удовлетворил требования Украины: с аргументами о финансировании терроризма арбитры не согласились, но одобрили требования по части расовой дискриминации.

Россия неоднократно опровергала подобные обвинения как со стороны Киева, так и стран Запада, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Представитель России в процессе, глава правового департамента МИД Роман Колодкин заявил, что выдвинутые Украиной обвинения находятся за пределами юрисдикции суда. Комментируя предложение Киева ввести временные меры, он отметил, что в Москве "не видят ни юридической, ни фактической базы для их введения". Он подчеркнул, что если Киев действительно стремится к миру, то он должен работать над полным выполнением минских договоренностей. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение Международного суда ООН, ограничений для функционирования общественных организаций граждан России — крымских татар нет.