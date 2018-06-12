Москва приветствует переговоры Трампа и Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Москва приветствует проведение переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в связи с проведением американо-северокорейской встречи на высшем уровне в Сингапуре.

"Приветствуем проведение переговоров председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына и президента США Д.Трампа… Исходим из того, что нормализация американо-северокорейских отношений, стремление к которой отражено в итоговом совместном заявлении сторон, является неотъемлемой частью комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова, включая ядерную", — говорится в комментарии.