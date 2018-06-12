Китай надеется, что США и КНДР будут выполнять достигнутые договоренности

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

ПЕКИН, 12 июн — РИА Новости. Китай надеется, что США и КНДР будут выполнять достигнутые договорённости по итогам встречи руководителей двух стран, говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР.

"Мы надеемся и выступаем за то, чтобы американская и северокорейская стороны реализовали на практике достигнутый руководителями двух стран консенсус", — говорится в опубликованном заявлении.

В МИД Китая также выразили надежду, что стороны закрепят и расширят достигнутые результаты, чтобы сделать политическое урегулирование проблемы Корейского полуострова устойчивым и необратимым процессом.

"Китай, являясь соседом Корейского полуострова и важной заинтересованной стороной, готова совместно с другими сторонами и дальше прилагать усилия для денуклеаризации Корейского полуострова и создания мирного механизма", — отмечается в документе.