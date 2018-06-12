Южная Корея намерена обеспечить полное выполнение соглашений по КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время церемонии подписания документов по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время церемонии подписания документов по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

ТОКИО, 12 июн – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, комментируя в ходе пресс-конференции состоявшийся во вторник саммит лидеров США и КНДР в Сингапуре, заявил, что его правительство намерено обеспечить полное выполнение достигнутых в ходе переговоров договоренностей и намерено тесно взаимодействовать для этого с США, КНДР и международным сообществом.

"Правительство Южной Кореи намерено позаботиться о том, чтобы договоренности были полностью выполнены. Мы будем тесно взаимодействовать с США, Северной Кореей и международным сообществом", — приводятся слова главы Южной Кореи в заявлении южнокорейской администрации на странице в Facebook.

Мун Чжэ Ин также подчеркнул, что намерен "сделать все возможное как президент Республики Корея, чтобы гарантировать установление постоянного мира на Корейском полуострове и новой эры процветания и сосуществования".

Во вторник в Сингапуре состоялся первый в истории саммит лидеров США и КНДР. Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына и подписание итогового документа прошли в построенном в колониальном английском стиле отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост.

По итогам встречи президент США Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.