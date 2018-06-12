Президент Армении поздравил российских дипломатов с Днем России

ЕРЕВАН, 12 июн – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян посетил во вторник посольство РФ в Ереване и поздравил дипломатов с Днем России, сообщили в его пресс-службе.

"Президент Армен Саркисян с супругой посетили сегодня по случаю Дня России посольство РФ в Армении, поздравили с праздником посла Сергея Копыркина, сотрудников посольства, и в их лице дружественный народ России, пожелав мира и благополучия", — говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

Ранее Саркисян направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину.