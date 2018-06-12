В СЖР заявили, что Киев пытается "сделать из Вышинского местного Сенцова"

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Украинские власти, заявляя об обнаружении пистолета в банковской ячейке руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пытаются "создать аналогию" с режиссером Олегом Сенцовым, отбывающим наказание в России, заявил РИА Новости глава секретариата Союза журналистов России Денис Токарский, отметив, что вина последнего доказана, тогда как Вышинскому нельзя предъявить ничего кроме работы в СМИ.
"Очевидно, что кроме профессиональной деятельности Вышинскому предъявить нечего. Пытаются придумать уже терроризм… Возможно, украинские власти пытаются создать некую аналогию с режиссером Сенцовым, который получил свой срок за терроризм. Но у Сенцова очевидный и доказанный состав преступления, а в случае с Вышинским и другими журналистами кроме их работы в прессе и предъявить-то нечего", — прокомментировал "находку" СБУ Токарский.
Он отметил, что СЖР обращался в международные организации, которые отреагировали и обратили внимание Украины на недопустимость данной ситуации с Вышинским, но, "к сожалению, Украинские власти ничего не сделали после этого".
"Не нужно забывать об этой ситуации, нужно продолжать оказывать давление на украинские власти с тем, чтобы журналистов не арестовывали за их деятельность… Мы продолжаем за ситуацией следить, и мы будем всеми возможными и доступными нам способами влиять на украинские власти", — заявил Токарский.
Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявлял ранее, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции" и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".