В ДНР заявили, что из-за обстрелов республики погиб ополченец

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (142)

© РИА Новости / Сергей Аверин Перейти в фотобанк В ДНР за неделю из-за обстрелов четверо мирных жителей получили ранения Один ополченец погиб в Донбассе за минувшие сутки из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил во вторник журналистам руководитель пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки.

"За прошедшие сутки один защитник ДНР погиб", — сказал Безсонов.

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