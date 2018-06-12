Трамп обещал позвонить Си Цзиньпину и рассказать о встрече с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. 12 июня 2018

Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. 12 июня 2018

СИНГАПУР, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал позвонить председателю КНР Си Цзиньпину и рассказать об итогах саммита с Ким Чен Ыном в ближайшее время.

"Я думаю, он рад тому прогрессу, которого мы достигли. Я буду звонить ему в ближайшее время, может, даже еще до того, как приземлюсь", — заявил он во вторник журналистам.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ына, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам встречи президент США Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.